Cinsel tacizci yakalandı!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 35 kişinin, 14-20 Mayıs tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

“Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden U.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

YAĞMA SUÇUNDAN 9 YIL HAPİS

Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Bakırköy Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.E isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Bakırköy Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yağma suçundan 9 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Kahramanmaraş Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.N.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

BASİT YARALAMA SUÇU

Cinsel taciz suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

FUHUŞA TEŞVİK

Bir kişiyi fuhuşa teşvik etmek suçundan 4 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A.N. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.T.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KUMAR OYNAMA

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziosmanpaşa Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA!

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 2 yıl 11 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 2 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

TEHDİT SUÇU

Yoklama kaçağı olup 3 aydan sonra yakalanmak yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden G.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Bursa Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ş.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Antalya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden G.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.E.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.H. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Suç uydurma suçundan ifadeye yönelik olarak Şırnak Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.H.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi B. Hüseyinbey Mahallesi’nde kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan dolayı V.K. isimli şahıs, Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan dolayı H.Y. isimli şahıs, Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

busabahmalatya.com