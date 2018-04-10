Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110334
ALTIN
177.136
DOLAR
4.1166
STERLİN
5.8296
EURO
5.0836

CİNNET GETİRDİ, 2 ÇOCUĞUNU ...

Gaziantep`te kaynanasıyla tartıştıktan sonra iki çocuğunu defalarca bıçaklayıp intihar eden kadın, olayın hemen öncesinde yazdığı mektupta, kendisini cinnete götüren sebepleri anlattı.

CİNNET GETİRDİ, 2 ÇOCUĞUNU ...

Gaziantep`te kaynanasıyla tartıştıktan sonra iki çocuğunu defalarca bıçaklayıp intihar eden kadın, olayın hemen öncesinde yazdığı mektupta, kendisini cinnete götüren sebepleri anlattı.

10 Nisan 2018 Salı 17:19
CİNNET GETİRDİ, 2 ÇOCUĞUNU ...

Gaziantep`in Şehitkamil ilçesi Cerityeni yapan Mahallesi‘nde meydana gelen olayda, kayın validesi Emine K. ile tartışan Özlem K., iki çocuğunu defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını yitirmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde mektup bulundu.

Mektuba İhlas Haber Ajansı ulaştı Özlem K.`nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen mektuba İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı.

Özlem K.`nin kendi el yazısıyla eşine, kayın validesine ve halasına hitaben yazdığı mektubunda, eşi ve ailesiyle ilgili duygularını ifade ederek, kendisini cinnete götüren sebepleri açıkladı. Özlem K.`nin mektubunda, "Cuma sana diyecek pek fazla lafım yok. Beni hep aşağıladın, küçük gördün. Bana hiçbir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğu. Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Ama annen bu dünyada bana gün göstermedi. Umarım bundan sonra mutlu olur. Çünkü artık ben yokum, mutlu olun. Halam olacak o şahıs, sana bu dünyada öteki dünyada da hakkım haram olsun. Beni öldürene kadar uğraştın.

Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Size söyleyecek hiçbir sevgi sözcüğü yok. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Artık mutlu olun. Muradınıza erin. Hakkım hepinize haram olsun. Öteki dünyada elim yakanızda, Allah hepinizin belasını versin" ifadeleri yer aldı.

Çocukların otopsileri sürüyor Kadının defalarca bıçaklayarak öldürdüğü 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa`nın cenazesi ise kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılıyor.

Otopsinin tamamlanmasının ardından çocukların cenazeleri ailesine teslim edileceği öğrenilirken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen baba Cuma K.`nin ise olayın şoku nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.

Küçük kardeşlerin cenazeleri otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cerityapan Mahallesi`nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepte Cinnet Geçiren KadınGaziantep CinnetAnne Iki çocuğunu öldürdüGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27  TUTUKLAMA
27  TUTUKLAMA
FETÖ İLE ANKESÖRLÜ TELEFON ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMUŞLAR
FETÖ İLE ANKESÖRLÜ TELEFON ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMUŞLAR
HAMİLE KADINI TAŞIYAN AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
HAMİLE KADINI TAŞIYAN AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim