CİNNET GETİRDİ, 2 ÇOCUĞUNU ...

Gaziantep`in Şehitkamil ilçesi Cerityeni yapan Mahallesi‘nde meydana gelen olayda, kayın validesi Emine K. ile tartışan Özlem K., iki çocuğunu defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını yitirmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde mektup bulundu.

Mektuba İhlas Haber Ajansı ulaştı Özlem K.`nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen mektuba İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı.

Özlem K.`nin kendi el yazısıyla eşine, kayın validesine ve halasına hitaben yazdığı mektubunda, eşi ve ailesiyle ilgili duygularını ifade ederek, kendisini cinnete götüren sebepleri açıkladı. Özlem K.`nin mektubunda, "Cuma sana diyecek pek fazla lafım yok. Beni hep aşağıladın, küçük gördün. Bana hiçbir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğu. Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Ama annen bu dünyada bana gün göstermedi. Umarım bundan sonra mutlu olur. Çünkü artık ben yokum, mutlu olun. Halam olacak o şahıs, sana bu dünyada öteki dünyada da hakkım haram olsun. Beni öldürene kadar uğraştın.

Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Size söyleyecek hiçbir sevgi sözcüğü yok. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Artık mutlu olun. Muradınıza erin. Hakkım hepinize haram olsun. Öteki dünyada elim yakanızda, Allah hepinizin belasını versin" ifadeleri yer aldı.

Çocukların otopsileri sürüyor Kadının defalarca bıçaklayarak öldürdüğü 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa`nın cenazesi ise kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılıyor.

Otopsinin tamamlanmasının ardından çocukların cenazeleri ailesine teslim edileceği öğrenilirken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen baba Cuma K.`nin ise olayın şoku nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.

Küçük kardeşlerin cenazeleri otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cerityapan Mahallesi`nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edileceği öğrenildi.