Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96164
ALTIN
206.162
DOLAR
5.2838
STERLİN
6.8175
EURO
6.1233

Cinayet zanlısı yakalandı

Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi üzerinde meydana gelen cinayet olayının firari şüphelisi L.Ç.’nin yapılan kapsamlı araştırmalarda Antalya’da saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyon ile şüpheli yakalandı.

Cinayet zanlısı yakalandı

Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi üzerinde meydana gelen cinayet olayının firari şüphelisi L.Ç.’nin yapılan kapsamlı araştırmalarda Antalya’da saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyon ile şüpheli yakalandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:56
Cinayet zanlısı yakalandı

Konuya ilgili olarak İL Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“9 Temmuz 2018 tarihinde saat 02.55 sıralarında Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi üzerinde meydana gelen O.T. isimli şahsın ateşli silahla kasten öldürülmesi olayının firari şüphelisi L.Ç.’nin yapılan kapsamlı araştırmalarda Antalya ilinde saklandığı tespit edilmiştir. L.Ç.’nin Antalya ilinde saklandığı adresin tespiti ile birlikte Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu planlı operasyonlar sonucu firari şüpheli L.Ç. 4 Ağustos 2018 günü yakalanarak, Malatya Cinayet Büro Amirliği ekiplerimizce ilimize intikal ettirilmiştir. 5 Ağustos 2018 günü adli mercilere çıkartılan L.Ç. tutuklanarak ilimiz E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Cinayet Zanlısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aranan 30 kişi yakalandı
Aranan 30 kişi yakalandı
Emniyetten günübirlik kiralanan evlere operasyon
Emniyetten günübirlik kiralanan evlere operasyon
Cinayet zanlıları aynı evde yakalandı
Cinayet zanlıları aynı evde yakalandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim