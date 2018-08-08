Cinayet zanlısı yakalandı

Konuya ilgili olarak İL Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“9 Temmuz 2018 tarihinde saat 02.55 sıralarında Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi üzerinde meydana gelen O.T. isimli şahsın ateşli silahla kasten öldürülmesi olayının firari şüphelisi L.Ç.’nin yapılan kapsamlı araştırmalarda Antalya ilinde saklandığı tespit edilmiştir. L.Ç.’nin Antalya ilinde saklandığı adresin tespiti ile birlikte Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu planlı operasyonlar sonucu firari şüpheli L.Ç. 4 Ağustos 2018 günü yakalanarak, Malatya Cinayet Büro Amirliği ekiplerimizce ilimize intikal ettirilmiştir. 5 Ağustos 2018 günü adli mercilere çıkartılan L.Ç. tutuklanarak ilimiz E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.” busabahmalatya.com