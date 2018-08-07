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Cinayet zanlıları aynı evde yakalandı

Gaziantep ve Malatya'da toplam 2 kişinin öldürüldüğü iki ayrı cinayetin zanlıları, yapılan operasyonla aynı eve yakalandı.

Cinayet zanlıları aynı evde yakalandı

Gaziantep ve Malatya'da toplam 2 kişinin öldürüldüğü iki ayrı cinayetin zanlıları, yapılan operasyonla aynı eve yakalandı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:48
Cinayet zanlıları aynı evde yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi 45 nolu Cadde üzerinde 5 Nisan 2006 tarihinde U.S. isimli şahsın tabanca ile ateş ederek öldürülmesi ile ilgili olayın zanlısı olarak 12 yıldır aranan A.Z. isimli şahıs, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriNİN yaptıkları operasyonla evinde yakaladı. Polis ekipleri aynı evde yaptıkları aramalarda Malatya'da H.Ç isimli şahsın silahlı öldürülmesi olayının şüphelisi Ö.Z. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Zanlılardan A.Z. tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, hamile olduğu belirlenen Ö.Z.'nin cezası ertelenirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Zanlılar YakalandıCinayet
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