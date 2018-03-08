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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan mahkumların içinde bulunduğu otomobil Adıyaman'da takla attı. Kazada 1 mahkum hayatını kaybederken, 2 mahkum ve sürücü yaralandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan mahkumların içinde bulunduğu otomobil Adıyaman'da takla attı. Kazada 1 mahkum hayatını kaybederken, 2 mahkum ve sürücü yaralandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Mart 2018 Perşembe 15:47
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıkan Murat Çıngıl, Orhan Basyan, Kazım Kekil’in içinde bulunduğu ve Murat Kökyurt'un kullandığı 34 PFB 48 otomobil Adıyaman'da takla attı. Gölbaşı-Malatya karayolunun 14. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ilk olarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra takla atarak karşı şeride geçip istinat duvarına çarptı. Murat Çıngıl (65) kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer mahkumlar Orhan Basyan ve Kazım Kekil ile sürücüsü Murat Kökyurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Murat Kökyurt, buradan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. busabahmalatya.com

İHA

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Mahkum Hayatını KaybettiBusabah Malatya
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