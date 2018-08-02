Çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan dolayı Büyükçekmece Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

SİLAHLA TEHDİT

Silahla Tehdit suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan dolayı İskenderun Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.İ. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMA

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.İ isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ö.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Tehdit suçundan dolayı İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.N. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasından dolayı Bakırköy Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.Ç isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Sivas Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden K.P isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan dolayı Körfez Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.U isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 4 YIL HAPİS

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A isimli şahıs 24.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet suçundan 10 ay hapis cezasından dolayı Konya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.Y isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Taksirle bir kişinin yaralanması suçundan 8 Ay hapis cezasından dolayı Konya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.Ç isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

DOLANDIRICILIK

Alkollü Araç Kullanma suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Konya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.Ç isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 10 Ay hapis cezasından dolayı Karşıyaka Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden R.Z.A isimli şahıs 24.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit Yaralama suçundan 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.S isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 S.K.M. suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.T.K isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Karşılıksız Yararlanma suçundan 10 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.K isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 1 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit Yaralama suçundan dolayı Kahramanmaraş Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden K.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

MALA ZARAR VERMEDEN 4 AY HAPİS

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 10 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Mala Zarar Verme suçundan 4 ay 13 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan dolayı Gaziantep Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Tehdit suçundan dolayı Adana Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet suçundan dolayı Hekimhan Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Karşılıksız yararlanma suçundan 10 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.M.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Yaralama suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Bakaya suçundan dolayı Adıyaman Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit Yaralama suçundan 7 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

YAĞMA SUÇU

Hırsızlık suçundan 8 yıl 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden R.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit Yaralama suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Dolandırıcılık suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Karşılıksız Yararlanma suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KUMAR İÇİN YER SAĞLAMA

Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kumar Oynanması İçin Yer Sağlama suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A.T. isimli şahıs 27.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Kütahya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden K.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.F.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet suçundan dolayı Gelibolu Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Nafaka hükümlerine uymamak suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Z.I. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi’nde fuhuşa yer temini suçundan dolayı H.Ö. isimli şahıs Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” busabahmalatya.com