Çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

Konuya ilişkin Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N,Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 3 YIL…

Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 11 ay cezasından dolayı Bakırköy Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hakaret suçundan 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden V.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden G.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden K.A isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

İFTİRA SUÇU

Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Muğla Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.İftira suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.İ. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hakkı olmayan yere tecavüz etme suçundan 5 ay cezasından dolayı Solhan Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ş.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ifadeye yönelik olarak Yıldızeli Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ş.C. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

BASİT YARALAMA

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden K.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Bursa Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Bakırköy Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.F. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yağma suçundan 14 yıl 7 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.M. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.İmar kirliliğine neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Muğla Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

AİLENİN KORUNMA KANUNUNA MUHALEFET

Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.G. isimli şahısAranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.O.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Ailenin korunma kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HIRSIZLIKLAR

Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı E.S.K. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı M.T. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı M.E.G. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı M.C. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı M.B.Ç. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı E.B. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde kapkaç suçundan dolayı B.K. isimli şahıs Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde kamu kurumundan hırsızlık suçundan dolayı S.B. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı B.A. isimli şahıs Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde dolandırıcılık suçundan dolayı E.Ö. isimli şahıs Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”