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Çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 36 kişi, 17 ile 23 Eylül tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 36 kişi, 17 ile 23 Eylül tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:30
Çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 36 kişi, 17 ile 23 Eylül tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Askerli ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Kırıkkale Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.Ö.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 YIL CEZA

6136 SKM suçundan 5 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 1 ay cezasından dolayı Solhan Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamu malına zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Tarsus Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan 5 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN…

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.M. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ZORLAMA HAPSİ

Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Zorlama hapsi suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.D isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.K.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Kocaeli Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.D isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

BASİT YARALAMA

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.M isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.H isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K.Ç isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Salihli Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.V. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden V.Ö isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Yaralama suçundan 3 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden K.D isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Mal beyanında bulunmamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yaralama suçundan 2 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Görevi kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.S.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı Y.M. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde 6136 SKM suçundan dolayı M.U. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde 6136 SKM suçundan dolayı M.F. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KUMAR OYNAMAK İN YER SAĞLAMAK

Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi’nde 6136 SKM suçundan dolayı A.A.A. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesi’nde kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan dolayı H.Y.Ö. isimli şahıs Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde Dolandırıcılık suçundan dolayı D.S. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde dolandırıcılık suçundan dolayı T.E. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi’nde dolandırıcılık suçundan dolayı M.K. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” (Haber Merkezi)

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AsayişMalatyaYakalama
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