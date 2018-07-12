Cenazesi otopsi için Malatya'da

Besi ahırında çalışan 39 yaşındaki Abdurrahman Elhamdo’nun kullandığı motosiklete, bir araç çarpıp olay yerinden kaçtı; Elhamdo, ağır yaralandı. Yoldan geçen başka bir sürücü, yol kenarında yatan Elhamdo’yu fark etti. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdurrahman Elhamdo isimli yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

4 yıl önce Suriye’nin Halep şehrinden Elbistan’a geldiği öğrenilen Elhamdo’nun cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Elhamdo’ya çarpıp kaçtığı iddia edilen aracın ve sürücüsünün tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.