Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116534
ALTIN
165.574
DOLAR
3.9267
STERLİN
5.4953
EURO
4.8207

ÇANTASINDAN 3 KİLO EROİN ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kadının çantasında 3 kilo 30 gram eroin ele geçirildi.

ÇANTASINDAN 3 KİLO EROİN ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kadının çantasında 3 kilo 30 gram eroin ele geçirildi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 16:21
ÇANTASINDAN 3 KİLO EROİN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya karayolu üzerinde yapılan yol kontrol uygulamasında ekipler, yabancı uyruklu L.B.'nin (25) doğu illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi batı illerine götüreceği istihbaratını aldı.

L.B.'nin bulunduğu otobüsü uygulama noktasında durduran ekipler, şahsın üstünde ve bagajında arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu L.B.'nin kol çantasında gizlenmiş iki parça halinde şeffaf naylon poşete sarılı 3 kilo 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan L.B. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri - Malatya KarayoluBayan Yolcudan Esrar çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 ŞAHIS YALANDI
12 ŞAHIS YALANDI
OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
SİLAHLI KAVGA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SİLAHLI KAVGA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim