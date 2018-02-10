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Camdan düşen çocuğu gören iş yeri sahibi o anları anlattı

İstanbul’da evinin camından sarkarak düşen çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanmasına tanık olan iş yeri sahibi, olay anını anlattı.

Camdan düşen çocuğu gören iş yeri sahibi o anları anlattı

İstanbul’da evinin camından sarkarak düşen çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanmasına tanık olan iş yeri sahibi, olay anını anlattı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:29
Camdan düşen çocuğu gören iş yeri sahibi o anları anlattı

İstanbul’da evinin camından sarkarak düşen çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanmasına tanık olan iş yeri sahibi, olay anını anlattı.

İstanbul’da minik bir çocuğun evin açık olan camına çıkarak aşağı sarktığı ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Çevredeki vatandaşlar minik çocuk için adeta seferber olurken, bir yandan evin içerisindeki anne uyarılmaya çalışılmıştı. Vatandaşlar çocuğu havada yakalayarak kurtarırken, bu anlar cep telefonu ile görüntülenmişti. Olay anını gören bir iş yeri sahibi, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Çok büyük panik olduk hepimiz"

İş yeri sahibi kadın, olayı çevredeki vatandaşlara duyurduklarını belirterek, "Ben dükkanda yemek yapıyordum, kızımla karşısında komşu oturuyorlardı. Çocuk pencerede deyip panik oldular, ayağa kalktılar. Bende dışarı çıktım, bir şey oldu sanıp. Güvenlikteki kişiler ve ofis çalışanları koştular hemen. Sonra buradaki arkadaşımız eve koştu, arkadan seslenip alsınlar diye ama yetişemedi. Sonra güvenlikle birkaç kişi çarşaf gerdiler, çocuk kendini attı. 1,5-2 yaşlarında bir çocuktu. Biz seslenince herkes buraya koştu. Havada yakaladılar çocuğu, verilmiş sadakası varmış. Çok büyük panik olduk hepimiz" dedi.
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