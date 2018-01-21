Çalınan sulama borularının izini dedektif gibi sürdü

Tarlasından 20 gün önce çalınan 650 metre uzunluğundaki 13 top damlama borularının izini dedektif gibi süren Polat Orhan (41), çalınan zirai borularını Yenimahalle Tekke Sokak’ta bir kamyonetin kasasında buldu.

Bursa’da Polat Orhan adlı vatandaş, tarlasından 20 gün önce çalınan 650 metre uzunluğundaki 13 top damlama borularının izini dedektif gibi sürerek, çalınan zirai borularını Yenimahalle Tekke Sokak’ta bir kamyonetin kasasında buldu. Orhan’ın durumu bildirmesi üzerine İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese giderek, 16 RCC 20 plakalı kamyonete el koydu. Olay yerinde polise çelişkili ifadeler veren kamyonet sürücüsü Y.K. (41) de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

20 gün önce Ömerli köyünde bulunan tarlasından 13 top zirai damlama borusu çalınan çiftçi Polat Orhan, bir dedektif gibi iz sürmeye başladı. 16 RCC 20 plakalı kamyoneti takibe alan Orhan, damlama borularını Tekke Sokak’ta buldu. Kamyonet kasasında toplam 24 adet rulo halinde bin 200 metre uzunluğunda damlama borusu tespit edildi. Aynı bölgeden Ali K. isimli çiftçinin de damlama borularının çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.