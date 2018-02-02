BYLOCK’TAN 15 GÖZALTI

Savcılıkça yapılan soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Malatya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde ByLock kullandığı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Malatya merkezli, toplam 23 adreste, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, aralarında ODTÜ’de görevli 1 profesörün de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından ByLock kullandığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ