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Bursa’da genç kıza otomobilin çarpması kamerada

Bursa’da yaya geçidinden yolun karşısına geçen genç kıza otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, geçtiğimiz Salı günü Yıldırım ilçesi Bağlartı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Müren Güzel...

Bursa’da genç kıza otomobilin çarpması kamerada

Bursa’da yaya geçidinden yolun karşısına geçen genç kıza otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, geçtiğimiz Salı günü Yıldırım ilçesi Bağlartı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Müren Güzel...

01 Nisan 2018 Pazar 10:08
Bursa’da genç kıza otomobilin çarpması kamerada

Bursa’da yaya geçidinden yolun karşısına geçen genç kıza otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü Yıldırım ilçesi Bağlartı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik bölümünde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Badel Yağmur Kahraman (17), okula gitmek için sabah saatlerinde evinden çıktı. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Kahraman’a, M.i. idaresindeki 16 LTK 48 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6-7 metre sürüklenen genç kız, 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kolunda, yüzünde ve ayağında şişlikler oluşan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolu kontrol eden genç kız, yaya yolundan karşıya geçmek istiyor. Bu sırada kalkış yapan otomobil genç kıza çarpıyor.

"2 hafta sonra sınıfın konserine gidemeyeceğim"

Salı günü okula gitmek için evden çıktığını ifade eden Badel Yağmur Kahraman, "Kırmızı ışık yanıyordu. Bende karşıdan karşıya geçmek istedim. Karşıya bakıp geçtikten sonra yolun ortasında bana bir araç çarptı. Araç beni 6-7 metre sürükledi. Ben baygınlık geçirdim ve gözümü hastanede açtım. Yaya geçidini kullandım. Maddi ve bedensel hasarlarım var. 2 hafta sonra sınıf konserim var. Ben o konsere çıkamayacağım. Çellom ve dişim kırıldı. Sürücüden şikayetçiyim" dedi.

Genç kızın babası Ayhan Kahraman ise, "O saatte evden çıkıp işe gidecektim. Asansörden indiğim sırada eşim aradı ve kızımın kaza geçirdiğini söyledi. Komşumun aracıyla diğer kızımla birlikte hastaneye gittik. Ben hastaneye gittiğimde tomografi çekiliyordu" diye konuştu.

Kahraman, "O araç anladığım kadarıyla sarı ışıktan çok hızlı çıkmış. Normal şartlarda sağ şeritte bomboş. Sağ tarafa direksiyonu kırsa çocuğum kurtulabilirdi" şeklinde konuştu.
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