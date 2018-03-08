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Bursa’da cinayet

Bursa’da iki kişi arasında çıkan alacak verecek tartışması kanlı bitti. Silahla vurulan 2 çocuk babası hayatını kaybetti.Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Levent Fidan ile 38 yaşındaki Mehmet K. arasında bir süredir alacak...

Bursa’da cinayet

Bursa’da iki kişi arasında çıkan alacak verecek tartışması kanlı bitti. Silahla vurulan 2 çocuk babası hayatını kaybetti.Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Levent Fidan ile 38 yaşındaki Mehmet K. arasında bir süredir alacak...

08 Mart 2018 Perşembe 17:21
Bursa’da cinayet

Bursa’da iki kişi arasında çıkan alacak verecek tartışması kanlı bitti. Silahla vurulan 2 çocuk babası hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Levent Fidan ile 38 yaşındaki Mehmet K. arasında bir süredir alacak verecek tartışması yaşanıyordu. Önceki gün telefon görüşmesiyle bir araya gelen taraflar arasında yeniden alevlenen tartışmada Mehmet K’nın Bursa caddesi üzerindeki dükkanına girdi. Taraflar burada alacak verecek meselesi yüzünden tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın sonunda sinirlerine hakim olamayan Mehmet K, dükkandaki kasasından bir tabancasını alarak Levent Fidan’a 3 el ateş etti.

Vücuduna iki mermi isabet eden ve kanlar içinde yere yığılan Levent Fidan, çarşı esnafının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fidan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elindeki tabanca ile birlikte gözaltına alınan Mehmet K ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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