Bunu da gördük!

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde bir kamyonet ile rögar kapaklarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Takibe alınan kamyonet polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

20 DAKİKA BOYUNCA KAÇTILAR

Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika boyunca çok sayıda polis ekibini arkasına takarak kaçan 2 şüphelinin içinde bulunduğu kamyoneti polis ekipleri Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak’ta sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan araç sürücüsü M.B. (23) yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüpheli kaçmayı başardı.

10'a yakın rögar kapağının bulunduğu araç polis merkezine çekilirken polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.