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Bunlar da kablo hırsızı

Malatya’da Telefon kablosu çalan 2 kişi tutuklandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesindeki telefon hattı iletişiminin kesildiği ihbarının üzerine bölgeye jandarmalar sevk edildi.

Bunlar da kablo hırsızı

Malatya’da Telefon kablosu çalan 2 kişi tutuklandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesindeki telefon hattı iletişiminin kesildiği ihbarının üzerine bölgeye jandarmalar sevk edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:34
Bunlar da kablo hırsızı

Ekipler,yaklaşık 200 metre telefon kablosunun direklerden kesilerek çalındığı tespit etti. Kaçan hırsızların peşine düşen ekipler arama sonucu, Topraktepe Mahallesi mevkiinde dere yatağı içinde H.K. isimli şahsı 200 metre bakır kabloyu plastik kısmından ayırmak için yaktığı esnada suçüstü yakaladı. H.K.’nin ayrıntılı sorgusu ve çevrede yapılan araştırmada Y.T. isimli şahsın da hırsızlık olayına karıştığı ve suç ortağı olduğunu tespit eden ekipler suçüstü yakalanan H.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

SUÇ ORTAĞI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan suç ortağı Y.T. de olaydan bir gün sonra Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTelefon KablosuHırsız
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