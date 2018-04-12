Bolu’da 262 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bolu’da, polis ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 262 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere İstanbul’dan Bolu’ya uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddeleri Bolu’ya getirdikleri tespit edilen M.S. (29), A.K. (28) ve A.K.K. (31) isimli şahısların ikamet ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin evleri, araçları ve üzerlerinde yapılan aramada 262 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.