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BİR KOCA VAHŞETİ DAHA!

Malatya’da, 21 yaşındaki genç kadın boşanmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

BİR KOCA VAHŞETİ DAHA!

Malatya’da, 21 yaşındaki genç kadın boşanmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 11:50
BİR KOCA VAHŞETİ DAHA!

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 ay önce evlenen Kübra Güngör (21) ile Hakan Fırat arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı.

1 yaşında erkek bebekleri olan çift arasındaki tartışmalar artınca genç kadın geçtiğimiz günlerde boşanmak istediğini ifade ederek ailesinin evine döndü. Bunun üzerine  eşinin baba evine gelen Hakan Fırat, yanında getirdiği av tüfeği ile Kübra Güngör’e ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kübra Güngör kurtarılamadı.
Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, olaydan sonra kaçan koca ise kısa süre sonra Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son Güncelleme: 03.03.2018 13:10
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Malatyada Koca VahşetiMalatya CinayetTüfekle öldürdüçarmuzu Mahallesi Olay
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