Bingöl’de terör propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl’de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Operasyonda 8 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.