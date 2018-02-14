Bingöl’de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl’de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK’nın Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.