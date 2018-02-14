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Bingöl’de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl’de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl’de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl’de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:24
Bingöl’de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl’de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK’nın Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
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