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Bingöl’de 8 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 8 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Karlıova ilçesi...

Bingöl’de 8 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 8 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Karlıova ilçesi...

09 Şubat 2018 Cuma 19:26
Bingöl’de 8 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 8 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Karlıova ilçesi mülki sınırlarında, 9 Şubat 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda, 2 bin 880 adet fişek, 8 adet el bombası, 3 adet silah üstü termal dürbün, 205 adet elektrikli fünye, 1’er adet anti personel roketatar mühimmatı, silah üstü lazer noktalayıcı ve uzun namlulu silah dürbün monte hamili ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.
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