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BIÇAKLI KAVGA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. 

BIÇAKLI KAVGA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 11:37
BIÇAKLI KAVGA

Olay, sabaha karşı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen iki grup arasında hastane acil servisinde tartışma çıktı. Olayda A.K. ile T.A. bıçakla yaralandı. Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.
Hastane güvenlik görevlilerinin de darp edildiği olayda kavgaya karışan 8 şüphelinden 4'ü ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
 

İHA

Son Güncelleme: 29.01.2018 11:50
Anahtar Kelimeler:
KavgaMalatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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