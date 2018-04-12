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Bıçakla gasbın ikinci zanlısı da adliyeye sevk edildi

Bursa’da aracına bindiği Hasan T.’yi boğazına bıçak dayayarak gasp ettikten sonra yakalanan ikinci şahısta adliyeye sevk edildi.Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde 23 yaşındaki Hasan T. aracı ile seyir...

Bıçakla gasbın ikinci zanlısı da adliyeye sevk edildi

Bursa’da aracına bindiği Hasan T.’yi boğazına bıçak dayayarak gasp ettikten sonra yakalanan ikinci şahısta adliyeye sevk edildi.Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde 23 yaşındaki Hasan T. aracı ile seyir...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:29
Bıçakla gasbın ikinci zanlısı da adliyeye sevk edildi

Bursa’da aracına bindiği Hasan T.’yi boğazına bıçak dayayarak gasp ettikten sonra yakalanan ikinci şahısta adliyeye sevk edildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde 23 yaşındaki Hasan T. aracı ile seyir halindeyken E.B. ile N.K.’yı aracına aldı. Hasan T. ve iki genç bir süre gittikten sonra araçta tartışmaya başladılar. Hasan T. şüphelilerin telefon ve parasını istemesi üzerine onlara direndi. Arkada oturan N.K, bıçağı Hasan T.’nin boğazına dayayarak telefonunu gasp etti. Arabadaki boğuşma sırasında kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Mağdur Hasan T. otomobilini kenara çekip durdu. N.K, telefonu alıp araçtan inerek hızla kaçtı. Yanında oturan diğer şüpheli E.B. ise Hasan T.’ye saldırmaya başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri E.B’yi gözaltına alırken kaçan N.K’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanırken, kaçan şüpheli N.K. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yakalanan N.K.’da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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