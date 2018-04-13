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Başkent’te bir kadın eski kocası tarafından silahla vuruldu

Başkent’te bir kadın eski kocası tarafından sokak ortasında silah ile 3 el ateş edilerek vuruldu.Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Sağlık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda eşinden boşanan C.B. eski eşi S.K.’nin...

Başkent’te bir kadın eski kocası tarafından silahla vuruldu

Başkent’te bir kadın eski kocası tarafından sokak ortasında silah ile 3 el ateş edilerek vuruldu.Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Sağlık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda eşinden boşanan C.B. eski eşi S.K.’nin...

13 Nisan 2018 Cuma 15:19
Başkent’te bir kadın eski kocası tarafından silahla vuruldu

Başkent’te bir kadın eski kocası tarafından sokak ortasında silah ile 3 el ateş edilerek vuruldu.

Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Sağlık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda eşinden boşanan C.B. eski eşi S.K.’nin Sağlık Sokak’ta bulunan iş yerine geldi. İş yerine varmadan kaldırım üzerinde eşini gören C.B. bir anda cinnet getirerek yanında getirdiği silahı belinden çıkardı. Silahı gören S.K. bir anda şok oldu. Başta tehditler savuran C.B. bir süre sonra silahı eski eşine doğrultarak 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.K. yere yığıldı. Panikle arabasına binerek olay yerinden uzaklaşan C.B. karısını vurduğu silahın şarjörünü olay yerinde düşürdü.

Yerde kıvranan kadını gören vatandaşlar önce kadını sakinleştirmeye çalıştı ve daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı S.K.’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek kaçan C. B.’yi yakalamak üzere inceleme başlattı.

"Kurşun gömleğimi sıyırarak tavana isabet etti"

Sağlık Sokak üzerinde bulunan bir kuaför dükkanın tavanına ise kurşun isabet etti. Dükkan sahibi Tuncay Sanver, "Bir kurşun yerden sekti ve gömleğimi sıyırarak tavana isabet etti" dedi. Yaşanan korku dolu anları gören bir vatandaş ise "Biz buradan geçiyorduk. Beyaz bir araba burada durdu ve karısına 3 el ateş etti" ifadelerini kullandı.
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