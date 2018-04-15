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Başkent’te 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ankara’da polisin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 1,5 milyon TL değerinde bin 726 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi. Polis kamerası operasyon anını anbean kaydetti.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Başkent’te 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ankara’da polisin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 1,5 milyon TL değerinde bin 726 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi. Polis kamerası operasyon anını anbean kaydetti.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

15 Nisan 2018 Pazar 18:59
Başkent’te 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ankara’da polisin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 1,5 milyon TL değerinde bin 726 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi. Polis kamerası operasyon anını anbean kaydetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, M.K. isimli şüphelinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla kaçak cep telefonları getireceği ve bunları çeşitli illerde piyasaya süreceği tespit edildi. Yapılan takibin ardından polis, Pursaklar ilçesindeki depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi.

Baskında maddi değeri 1,5 milyon TL olduğu belirlenen bin 726 cep telefonu, 800 cep telefonu bataryası, 555 şarj aleti, 224 cep telefonu kulaklığı ve 20 tablet ile cep telefonlarına yapıştırılmak üzere hazırlanmış 602 etiket ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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