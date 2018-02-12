Başını duvar ile kapı arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Adıyaman’da kafasını bahçe duvarı ile demir kapı arasına sıkıştıran köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesinde bulunan Necati Sayın İmam Hatip Lisesi bahçesi önüne gelen bir sokak köpeği kafasını bahçe duvarı ile bahçe kapısı arasına sıkıştırdı. Kafasını sıkıştıran köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yara almadan kurtarılan köpek serbest bırakıldı.