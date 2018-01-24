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Balonların helyum yerine zehirli gazlarla doldurulduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde balon imalatı yapılan mekana operasyon düzenledi. Helyum gazı yerine zehirli kimyasallarla dolumu yapılan binlerce balona el konuldu.

Balonların helyum yerine zehirli gazlarla doldurulduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde balon imalatı yapılan mekana operasyon düzenledi. Helyum gazı yerine zehirli kimyasallarla dolumu yapılan binlerce balona el konuldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:50
Balonların helyum yerine zehirli gazlarla doldurulduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde balon imalatı yapılan mekana operasyon düzenledi. Helyum gazı yerine zehirli kimyasallarla dolumu yapılan binlerce balona el konuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Zabıtası, gelen şikayetler üzerine şehir genelinde balon satışı ve imalatı yapan kişi ve iş yerlerini mercek altına aldı. Son dönemlerde gündemde yer alan, helyum yerine karpit ile lavabo açıcısı benzeri kimyasal maddelerle doldurulan balon kazalarına karşı hassasiyet gösteren Büyükşehir Zabıtası, belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda merkez Haliliye ilçesinde kaçak dolum yaptığı belirlenen sözde tesis denetimden geçirildi. Denetimler sırasında, kurulan mekanizma ile balonlara zehirli kimyasal madde ile gaz dolumu yaptığı belirlenirken, binlerce balona el konuldu. Sözde tesis işletmecisi hakkında yasal işlem başlatan zabıta daha sonra balonları imha etmek üzere meskenden alarak depoya götürdü.

Öte yanan, sözde tesisin bulunduğu mesken Haliliye Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.
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