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BAHİS  ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli 15 ilde yapılan "Ofsayt" adlı operasyonda Türkiye'ye yasadışı bahis sistemini getirdiği iddia edilen örgüt lideri B.S.'nin de olduğu 67 kişi gözaltına alındı. Bahisten kazanılan yaklaşık 109 milyon 555 bin TL'lik para ve gayrimenkule ise el konuldu. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da var.

BAHİS  ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli 15 ilde yapılan "Ofsayt" adlı operasyonda Türkiye'ye yasadışı bahis sistemini getirdiği iddia edilen örgüt lideri B.S.'nin de olduğu 67 kişi gözaltına alındı. Bahisten kazanılan yaklaşık 109 milyon 555 bin TL'lik para ve gayrimenkule ise el konuldu. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da var.

04 Nisan 2018 Çarşamba 12:23
BAHİS  ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Örgüt Faaliyeti Kapsamında Yasadışı Bahis’ oynattıkları belirlenen şahısların yakalanması için başlattığı soruşturmada Kocaeli merkezli 15 ilde düzenlenen "Ofsayt" adlı operasyonda örgüt lideri B.S.'nin de aralarında olduğu 67 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye yasadışı bahis sistmeini getirdiği iddia edilen şahısların, kazandıkları paralarla aldıkları gayrimenkul ve araçların da aralarında olduğu yaklaşık 109 milyon 555 bin TL değerindeki taşınmaz ve paralara ise el konuld

"90 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya, İzmir ve Aydın illerinde ‘Örgüt Faaliyeti Kapsamında Yasadışı Bahis’ oynatmak suçunu işledikleri tespit edilen 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 15 ilde, 5 gün süren eş zamanlı ‘Ofsayt’ isimli operasyon başlatıldı. Sürdürülen operasyon kapsamında yasadışı bahis sitesi kurup yönettikleri tespit edilen örgüt lideri B.S.'nin de aralarında olduğu 67 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal ve yasadışı bahis ile kazanılan paralarla alınmış taşınmazlara ait tapular, çok miktarda nakit para ve ziynet eşyaşları ele geçirildi.

“109 MİLYON 555 BİN TL DEĞERİNDEKİ GAYRİMENKULE EL KONULDU”

Emniyette sorguları yapılan şahısların yasadışı bahis ile elde ettikleri gelirle Adana'da 1 akaryakıt istasyonu ve 1 adet restoran, İzmir'de 3 adet ambalaj fabrikası, 1 adet gayrimenkul firması, İstanbul'da 1 adet inşaat şirketi ve 1 adet kıymetli madenler şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir'de 3 gece kulübü, yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerinde 54 adet motorlu taşıt ve yaklaşık 34 milyon 45 bin TL değerinde 64 taşınmaz aldıkları tespit edildi. Yapılan tespitler sonrasında yaklaşık 109 milyon 555 bin TL değerinde 64 taşınmaz, 54 adet motorlu taşıta el konulurken, 10 adet şirkete ise kayyum atandı. Gözaltına alınan 67 şüphelinden emniyette işlemleri tamamlananlar ise sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.busabahmalatya.com 

İHA

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