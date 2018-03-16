BABA VE OĞUL KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki akraba aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada C.D.'nin tüfekle açtığı ateş sonucu Hasan Alpdoğan (43) ile 19 yaşındaki oğlu Sadık Alpdoğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba Hasan Alpdoğan ile oğlu Sadık Alpdoğan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Baba ve oğlunu tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinde otomobil ile kaçan C.D.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince başlatılan çok yönlü soruşturma sürerken hastanede tedavi altına alınan baba ve oğuldan baba Hasan Alpdoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. busabahmalatya.com