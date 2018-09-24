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Baba ile kızı ağır yaralandı

Kayseri - Malatya Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi geçişinde kontrolsüz bir şekilde geri manevra yapan sürücü baba ile kızının ağır yaralanmasına neden oldu.

Baba ile kızı ağır yaralandı

Kayseri - Malatya Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi geçişinde kontrolsüz bir şekilde geri manevra yapan sürücü baba ile kızının ağır yaralanmasına neden oldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:52
Baba ile kızı ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Malatya Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu mMahallesi geçişinde meydana geldi. Kazada kontrolsüzce geri manevra yapan F.Ş (33) yönetimindeki 58 HB 683 plakalı otomobil yol kenarında bulunan Hakan Sakallı (40) ve 10 yaşında ki kızı Yasemin Sakallı’ya çarptı. Ağır yaralanan baba kıza ilk müdahale Gürün Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunan baba kız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
SivasKaza
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