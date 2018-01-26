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Ayrı yaşadığı eşinin evini kurşunladı

Malatya’da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evine kurşun yağdırdı.

Ayrı yaşadığı eşinin evini kurşunladı

Malatya’da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evine kurşun yağdırdı.

busabahmalatya
busabahmalatya
26 Ocak 2018 Cuma 23:47
Ayrı yaşadığı eşinin evini kurşunladı

Olay Hasan Varol Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. akşam saatlerinde bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen eşi Ç.K.’nın Güzelyayla Sokak’ta ikamet ettiği eve özel bir araçla gelerek  pompalı tüfekle evi kurşun yağmuruna tuttu. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olay sonrası E.K. olay yerinden geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Evin balkonuna ve camlarına çok sayıda saçmanın isabet ettiği olay esnasında evde bulunan Ç.K. büyük korku yaşarken yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak ve cadde üzerinde titiz bir çalışma yaparak boş kovan ile delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede biri patlamamış 4 adet tüfek kartuşu buldu.

Ç.K.’nın karakola giderek eşi E.K.’dan şikayetçi olduğu olayla ilgili polis ekiplerinin çok yönlü soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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