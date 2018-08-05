Avukat Çavuşoğlu defnedildi

Malatya Hasan Varol İlköğretim Okulun’da yaklaşık 15 yıl öğretmenlik yapan ve daha sonra Malatya Barosu’nda avukat olarak görev yapan Mehmet Çavuşoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

74 yaşında hayata veda eden Çavuşoğlu için Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Çavuşoğlu’nun öğrencileri, ailesi ve yakınları katıldı.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavuşoğlu’nun cenazesi Malatya Şehir –Mezarlığı’na defnedildi. busabahmalatya.com