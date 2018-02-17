Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Hatay Kırıkhan’da Zırhlı Personel Taşıyıcı(ZPT) araçların sevkiyatı esnasında asker Mehmet Önal’ın ailesi, evlatlarını yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekledi. Önal’la hasret gideren yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Hatay Kırıkhan’da Zırhlı Personel Taşıyıcı(ZPT) araçların sevkiyatı esnasında asker Mehmet Önal’ın ailesi, evlatlarını yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekledi. Önal’la hasret gideren yakınları gözyaşlarını tutamadı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:24
Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Hatay Kırıkhan’da Zırhlı Personel Taşıyıcı(ZPT) araçların sevkiyatı esnasında asker Mehmet Önal’ın ailesi, evlatlarını yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekledi. Önal’la hasret gideren yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Suriye sınırında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu için 13 ZPT aracı Hatay Kırıkhan’daki sınır birliklerine getirildi. Araçların sevkiyatı sırasında asker Mehmet Önal’ın ailesi evlatlarını görebilmek için sevkiyat noktasına geldi. Ellerindeki ağaç dallarına Türk bayrağı asan aile, oğulları Mehmet Önal’ı görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Önal, ailesiyle kısa sürede olsa hasret giderdikten görevinin başına geri döndü.

Asker yakınlarının yanı sıra Hataylı vatandaşlar da Mehmetçiğe desteklerini göstermek amacıyla yoldan geçen askeri araçları ellerinde Türk bayraklarıyla selamladı.

“Hepimizin yüreği Türk ordusu için atıyor”

Ailesiyle birlikte askeri araçları selamlayan Reşat Karakaya,“Asker yakınıyım. Kardeşimiz, ağabeyimiz, babamız hepsi orada. Hepimizin yüreği Türk ordusu için atıyor. Biz Mehmetçiğimize destek çıkıyoruz. Askerlerin tırnağına taş değdiğinde bizim ciğerimize değiyor. Onlar için sabaha kadar yatmıyoruz”

dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu
4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu
 Karı kocanın uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi 
 Karı kocanın uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi 
72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 112 gözaltı
72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 112 gözaltı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim