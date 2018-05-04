Asayiş Şube, 28 Suçluyu Yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yakalanan kişilerin suçları ve hükümleri ile ilgili şunlar kaydedildi:

“Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Ankara Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ü.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ASKERİ CEZA KANUNU’NA MUHALEFET

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Isparta Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.L. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.I. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.I. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

BORCUNU ÖDEMEME

Bakaya kalıp 7 gün içinde kendiliğinden gelmek suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Korku, kaygı ve panik yapacak şekilde tabancayla ateş etmek suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Taksirle ölüme neden olma suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HAKARET ETTİ, YAKALANDI

Hırsızlık suçundan 7 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.İ. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Erzurum Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HIRSIZLAR YAKALANDI

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ş.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı E.A. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı M.Y. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı B.Y. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Battalgazi ilçesi K.Mustafapaşa Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı F.B. isimli şahıs, Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Battalgazi ilçesi K.Mustafapaşa Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı A.B.G. isimli şahıs, Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı B.Y. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.