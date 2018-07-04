Arkadaşların kavgasına kan bulaştı: 1 yaralı

İddiaya göre, Kazımkarabekir sokakta yaşanan olayda arkadaş oldukları ileri sürülen E.A. (32) ile G.D. ve D.K. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda 32 yaşındaki kadın E.A. aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, genç kadını bıçaklayarak olay yerinde kaçan iki kadın G.D. ile D.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.