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Arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da bahçede çalıştığı esnada arı sokan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde bulunan Abdullah Hanife’yi (60), bahçede çalıştığı esnada...

Arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da bahçede çalıştığı esnada arı sokan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde bulunan Abdullah Hanife’yi (60), bahçede çalıştığı esnada...

06 Nisan 2018 Cuma 18:21
Arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da bahçede çalıştığı esnada arı sokan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde bulunan Abdullah Hanife’yi (60), bahçede çalıştığı esnada arı soktu. Arı sokması yüzünden bir süre sonra fenalaşan Abdullah Hanife, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah Hanife, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hanife, Ağlı ilçesinde Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Azdavay’a bağlı Sada köyünde gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.
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