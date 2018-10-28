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 Arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı 

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı. 

 Arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı 

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı. 

28 Ekim 2018 Pazar 15:25
 Arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı 

Edinilen bilgiye göre Enver Zengin (48), askerden izne gelen oğlu Resul Zengin (20) ile birlikte ilçeye bağlı Terzihan Mahallesi'nde aldığı araziye çalışmaya gitti. İddiaya göre tarlada çalışan baba oğul ile yan tarlanın sahibi Turan D. arasında anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. 


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turan D, yanında getirdiği av tüfeği ile Enver ve Resul Zengin'e ateş açtı. Olayda Enver Zengin olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Resul Zengin ise bacağından yaralandı. 
Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, zanlı ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Enver Zengin'in cenazesi ilçedeki sağlık ocağı morguna kaldırılırken, nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKuluncakKavgaBaba öldüResul ZenginEnver Zengin
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