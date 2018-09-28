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Arapgir’de uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Arapgir’de yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ve bir adet silah ele geçirdi.

Arapgir’de uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Arapgir’de yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ve bir adet silah ele geçirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:25
Arapgir’de uyuşturucu madde ele geçirildi

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Malatya ili Arapgirilçesi Esikli ve Deregezenmahallelerinde 25 Eylül 2018 tarihinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında 4 adreste eş zamanlı olarak arama faaliyeti yapılmıştır.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Arama sonucunda 56 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar maddesi, 15 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız el yapımı kısa namlulu tüfek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli soruşturma başlatılmıştır.İlimizde halkımızın sağlık ve huzurunu sağlamaya yönelik uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ArapgirUyusturucuJandarma
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