Arapgir’de uyuşturucu madde ele geçirildi

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Malatya ili Arapgirilçesi Esikli ve Deregezenmahallelerinde 25 Eylül 2018 tarihinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında 4 adreste eş zamanlı olarak arama faaliyeti yapılmıştır.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Arama sonucunda 56 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar maddesi, 15 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız el yapımı kısa namlulu tüfek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli soruşturma başlatılmıştır.İlimizde halkımızın sağlık ve huzurunu sağlamaya yönelik uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.”