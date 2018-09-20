Aranan 30 kişi yakalandı

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Bingöl Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden G.U. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.F.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Erzincan Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.S.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

YARALAMA SUÇU

Yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 27 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.H.U. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yağma suçundan 12 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl 2 ay cezasından dolayı Gölbaşı Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Aile kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Aile kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

İŞ YERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME SUÇU

İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.S.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Mal beyanında bulunmama suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

DOLANDIRICILIKTAN 12 YIL CEZA

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.Z. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçundan 12 yıl cezasından dolayı İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Çek kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 7 ay cezasından dolayı Samsun Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Aile kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

NARKOTİK MADDE BULUNDURMA SUÇU

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde narkotik madde bulundurma suçundan dolayı H.A. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı E.B. isimli şahıs Hırsızlık Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde 6136 SKM suçundan dolayı S.D. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” (Haber Merkezi)