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Aranan 30 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 30 kişi, 30 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Aranan 30 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 30 kişi, 30 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52
Aranan 30 kişi yakalandı

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Güveni kötüye kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçundan dolayı Akçadağ Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ASKERİ CEZA KANUNU’NA MUHALEFET

Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan dolayı Akçadağ Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Denizli Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 3 yıl 11 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Z.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.K.  isimli şahıs 31.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

YAĞMA SUÇU

Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 2 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.D.  isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Geceleyin yağma suçundan 4 yıl 8 ay 24 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

Alkollü araç kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 31.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçundan 6 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.İ. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.K.  isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hakaret suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden V.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ŞANTAJ SUÇU

Basit yaralama suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.B.  isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Şantaj suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.T.  isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.T.  isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.K.  isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

BASİT YARALAMA

Basit yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K.  isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde 6136 SKM suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi’nde 6136 SKM suçundan dolayı S.İ. isimli şahıs, Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi’nde 6136 SKM suçundan dolayı E.Ö. isimli şahıs, Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Salköprü Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı İ.C. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı N.A. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı A.Y. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı M.Y. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı R.Z. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı A.K. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi’nde 6136 SKM suçundan dolayı A.S. isimli şahıs, Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
YakalandıHükümAdli Merci
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