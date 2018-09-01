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Aranan 18 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 18 kişi, 13-26 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Aranan 18 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 18 kişi, 13-26 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:27
Aranan 18 kişi yakalandı

Konuya ilişkin Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan 6 ay 24 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Zorlama hapis suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU…

6136 SKM suçundan 3 yıl 5 ay 5 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan 1 ay 5 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.O. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

DOLANDIRICILIK…

Hırsızlık suçundan 60 yıl 8 ay cezasından dolayı Elazığ Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Tokat Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.Ö.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Eskişehir Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Kayseri Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.C. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME

Yeşilyurt ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde Hırsızlık suçundan dolayı A.E. isimli şahıs, hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı A.T. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı D.B. isimli şahıs, hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden V.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Silahla tehdit suçundan 3 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.F.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Bir kişiyi fuhuşa teşvik etmek suçundan 2 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı K.B. isimli şahıs Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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