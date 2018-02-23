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ARALARINDA MALATYA'DA VAR

 Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonunda 8 asker, 2 polis gözaltına alındı.

ARALARINDA MALATYA'DA VAR

 Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonunda 8 asker, 2 polis gözaltına alındı.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 17:01
ARALARINDA MALATYA'DA VAR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli, Afyon, Bayburt, Osmaniye, Bursa, Tunceli, Malatya, Nevşehir ve Kırşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında 8’i asker, 2’si polis olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonrasında görevleri devam eden muvazzaf askerler, E.A, S.K, S.Ç, H.B.K, E.A, S.Ç, M.D. ve Y.Y.’nin yanı sıra polis memurları A.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların Nevşehir İl emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

İHA

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