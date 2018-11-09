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Araçtan 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Malatya’da uyuşturucu tacirleri ve sigara kaçakçılarına göz açtırılmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol arama ve kontrol noktasında durdurulan bir araçta 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçtan 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Malatya’da uyuşturucu tacirleri ve sigara kaçakçılarına göz açtırılmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol arama ve kontrol noktasında durdurulan bir araçta 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

09 Kasım 2018 Cuma 10:55
Araçtan 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Malatya’da uyuşturucu maddeler ve gümrük kaçağı malzemelerin sevkine yönelik yapılan operasyonlar devam eden emniyet güçleri, mesai mefhumu gözetmiyor.

Edinilen bilgilere, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve Malatya üzerinden Batı illerine gümrük kaçağı malzemelerin sevkinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 6 Kasım 2018 günü yol arama ve kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada araç içerisinde gizlenmiş vaziyette 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığını öğrenildi.

HABER MERKEZİ

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Arac3 Bin Paket Kaçak SigaraMalatyaUyuşturucu Tacirleri
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