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Araçta tek başına

Malatya'da annesi tarafından araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi. 30 dakika boyunca araçta kalan ve korktuğu, terlediği görülen çocuk, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kapıyı açınca kurtarılabildi.

Araçta tek başına

Malatya'da annesi tarafından araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi. 30 dakika boyunca araçta kalan ve korktuğu, terlediği görülen çocuk, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kapıyı açınca kurtarılabildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
Araçta tek başına

Olay, Sivas Caddesi üzerinde bir diş kliniği önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinde bir diş kliniği önünde camları kapalı park halindeki 35 N 4239 plakalı otomobil içerisinde küçük bir çocuğun bulunduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bir taraftan araç sahibine ulaşmaya çalışırken, bir taraftan da 4 yaşında olduğu öğrenilen küçük çocuğu içeriden kapıyı açması için yönlendirdi.

HIZLA UZAKLAŞTI

Park halindeki araç içerisinde yaklaşık 30 dakika yalnız bırakılan, korktuğu ve terlediği görülen küçük çocuk, polis ekiplerinin yönlendirmesi ile aracın kapısını açtı. Bu sırada çocuğun annesi aracın bulunduğu yere geldi. Vatandaşların tepki gösterdiği kadın, aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaçocukAracSivas Caddesi
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