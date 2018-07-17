Aracını bırakıp kaçtı

Edinilen bilgilere göre kaza sabaha karşı İnönü Caddesi’nde meydana geldi. S.E. (26) idaresindeki otomobil, İnönü Caddesi üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ilan panosuna, daha sonra da elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği yerinden sökülerek devrildi. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.