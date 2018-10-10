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Araç takla attı, sürücü öldü

Akçadağ ilçesinde takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

Araç takla attı, sürücü öldü

Akçadağ ilçesinde takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:22
Araç takla attı, sürücü öldü

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi Havaalanı Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 03.30 sıralarında Malatya'dan havaalanı istikametine seyir halinde olan Alper Kılıç (55) idaresindeki 07 GF 415 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Alper Kılıç ile A.K. (20), R.Y. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alper Kılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AkçadağAlper Kılıç
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