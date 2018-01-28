Apartman boşluğuna uçtu: 3 yaralı

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nedim Acı idaresindeki 02 FN 855 plakalı otomobil Sağlık Caddesi üzerinden Sivas Caddesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın boşluğuna uçtu. Kazada araç sürücüsü Nedim Acı ile birlikte Rabia Acı ve Eymen Acı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili polis ekiplerin başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.iha busabahmalatya.com