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Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza dün gece, Çandır Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik’ten Çandır istikametine giden Ömer Sefa Uzun’un kullandığı 07 FCC 96 otomobil,...

Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza dün gece, Çandır Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik’ten Çandır istikametine giden Ömer Sefa Uzun’un kullandığı 07 FCC 96 otomobil,...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:07
Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Çandır Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik’ten Çandır istikametine giden Ömer Sefa Uzun’un kullandığı 07 FCC 96 otomobil, yolun sağ tarafında yakıtı bittiği için duran Abdullah Kara Maça’ya ait 07 GJS 74 plakalı traktöre çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Ömer Sefa Uzun ile Aziz Yaşar Güler yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi.
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