Antalya’da esrar maddesi ve hint keneviri ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda bir evde esrar maddesi ve Hint keneviri ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, B.U. isimli şahıstan toplam daralı 1 kilo 270 gram esrar maddesi, 126 kök hint keneviri ve kenevir bitkileri yetiştirmekte kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Yapılan operasyon sonucundan yakalanan ve hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen B.U. mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.